رئيس جامعة حلوان: وضع برنامج زمني محدد لخطة عمل التحول الرقمي

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أنه جرى الاتفاق على وضع برنامج زمني محدد لخطة عمل التحول الرقمي بالجامعة بما يحقق أهدافها والمتمثلة في تطوير البنية التحتية لمنظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعة، وتحديد مستوى التحول الرقمي بالجامعة وتحديد أولوياته.

توفير الأنظمة والبرمجيات الخاصة بالتحول الرقمي

وأضاف رئيس جامعة حلوان، في بيان، عمل الدراسات المطلوبة عن التحول الرقمي، وتحديد وتوفير الأنظمة والبرمجيات الخاصة بالتحول الرقمى للجامعة، وتأهيل الموارد البشرية بالجامعة لعمليات التحول الرقمي ودراسة تأثير التحول الرقمي على أداء الجامعة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للتحول الرقمي بجامعة حلوان، وذلك لاستعراض ما جرى من خطوات لتنفيذ خطة التحول الرقمي، وكذلك لمناقشة تحديات وسبل التحول الرقمي بالجامعة.

مواكبة التطور العالمي

ويأتي هذا الاجتماع في إطار أهمية التحول الرقمي ووضع المشروعات والسياسات التنفيذية مما ينعكس بدوره على مواكبة التطور العالمي في هذا المجال، بالإضافة إلى عرض موقف الجامعة الحالي في هذا الملف ووضع خطة العمل للمرحلة المقبلة.