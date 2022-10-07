حالة الطقس غدا السبت 8-10-2022 في مصر.. اضطراب الملاحة البحرية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا رسميا، قبل قليل، بشأن حالة الطقس غدا السبت، حيث يكون الجو غائم جزئي على القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ويكون جو مشمس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على معظم الأنحاء.

حالة الطقس غدا

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن حالة الطقس يكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضاف البيان، أنه خلال الليل سيكون الطقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وترتفع احتمالية سقوط الأمطار غدا خفيفة إلي متوسطة بنسبه حدوث 40% على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقي ووسط سيناء.

وأكدت الأرصاد، على اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط حيث تصل سرعة الرياح ما بين 40 إلي 50 كم على الساعة، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلي 2.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدًا المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية كالآتي:

القاهرة 29 - 21.

العاصمة الإدارية 29- 21.

6 أكتوبر 30 - 20.

بنها 29 - 21.

دمنهور 31 - 21.

كفر الشيخ 28 - 22.

المنصورة 29 - 21.

دمياط 28 - 22.

بورسعيد 27 - 22.

الإسماعيلية 30 - 21.

السويس 30 - 21.

الزقازيق 29 - 21.

شبين الكوم 29 - 21.

طنطا 28 - 22.

شلاتين 37 - 24.

الإسكندرية 27 - 21.

العلمين الجديدة 27 - 21.

وادي النطرون 29 - 22.

مطروح 24- 20.

السلوم 25- 21.

سيوة 26 - 17.

العريش 28 - 22.

رفح 27 - 22.

الطور 30 - 24.

كاترين 29 - 17.

رأس سدر 28 - 22.

نخل 28 - 16.

طابا 29 - 23.

نويبع 33 - 24.

حلايب 32 - 26

شرم الشيخ 34- 25

الغردقة 33 - 25

مرسى علم 33-24

الفيوم 30 - 21

بني سويف 30 - 21

المنيا 30 - 19

أسيوط 31 - 20

سوهاج 32- 21

قنا 37- 22

الأقصر 37- 23

أسوان 38- 24

الوادي الجديد 33- 23

أبو سمبل 38- 25

أبو رماد 35 - 26

رأس حدربة 33 - 25.