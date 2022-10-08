حالة الطقس غدا الأحد 9 أكتوبر 2022.. استمرار انخفاض درجات الحرارة

أصدر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بتفاصيل حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويستمر اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى استمرار انخفاض الحرارة واضطراب بالملاحة مع نشاط رياح ليلا، وسقوط الأمطار.

حالة الطقس غدا

وأصدرت الهيئة العامة للارصاد بيانا تفصيليا يكشف كواليس طقس الساعات القادمة، حيث يسود استمرار انخفاض درجات الحرارة.

ويسود غدا طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كما يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما تكون حالة الطقس لطيفة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة

وتنشط الرياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وفق خبراء الأرصاد، كما نشهد اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح بين 40: 50 كم / س وارتفاع الأمواج من 2: 2.5 متر.

وتوقعت الأرصاد وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدًا المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية كالآتي:

القاهرة 28- 21.

العاصمة الإدارية 28- 21.

6 أكتوبر 29 - 20.

بنها 28 - 21.

دمنهور 29- 21.

كفر الشيخ 28 - 22.

المنصورة 29 - 21.

دمياط 28 - 22.

بورسعيد 27 - 22.

الإسماعيلية 30 - 21.

السويس 30 - 21.

الزقازيق 29 - 21.

شبين الكوم 29 - 21.

طنطا 28 - 22.

شلاتين 37 - 24.

الإسكندرية 27 - 21.

العلمين الجديدة 27 - 21.

وادي النطرون 29 - 22.

مطروح 24- 20.

السلوم 25- 21.

سيوة 26 - 17.

العريش 28 - 22.

رفح 27 - 22.

الطور 30 - 24.

كاترين 29 - 17.

رأس سدر 28 - 22.

نخل 28 - 16.

طابا 29 - 23.

نويبع 33 - 24.

حلايب 32 - 26

شرم الشيخ 34- 25

الغردقة 33 - 25

مرسى علم 33-24

الفيوم 30 - 21

بني سويف 30 - 21

المنيا 30 - 19

أسيوط 31 - 20

سوهاج 32- 21

قنا 37- 22

الأقصر 37- 23

أسوان 36- 24

الوادي الجديد 33- 20

أبو سمبل 36- 24

أبو رماد 35 - 25

رأس حدربة 33 - 24