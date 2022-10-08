رامي جمال يعلن تعرضه لأزمة صحية ويطالب جمهوره بالدعاء له: «التعب وحش»

أعلن الفنان رامي جمال، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة.

رامي جمال يطالب جمهوره بالدعاء له

ونشر رامي جمال، صورة له بصحبة كلبه، وعلق عليها: «بقالي فترة تعبان وبابلو ابن تشارلي كأنه حاسس ومبينزلش من جنبي.. دعوة حلوة منكم بقي يمكن تفرق.. فعلا التعب وحش».

ألبوم رامي جمال

وطرح مؤخرا رامي جمال، أغنيات ألبومه الجديد تباعا، إذ كان يطرح كل يوم الساعة 7 أغنية جديدة من الألبوم، واستمر لمدة 12 يوما، وبعد انتهائه من طرح الألبوم، كتب عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «خلصت حكاية الألبوم والـ12 يوم خلصوا.. هو بس أنا اتعلقت بفكرة كل يوم الساعة 7 بستنى أشوف نتيجة مجهودنا كلنا أتمنى تكونوا مبسوطين، مش عارف من بكرة الساعة 7 هتعدي إزاي حبيت الفكرة.. لو الألبوم عجبكم سيبولنا رأيكم في إيه أكتر أغاني عجبتكم بالترتيب.. يعني رقم واحد أكتر غنوة حبيتوها وكده.. أنا بحبكم جدًا وبحترمكم جدا ومتبخلوش برأيكم علينا علشان هو اللي بيعرفنا نتيجة مجهودنا وهو اللي هيحدد إيه الأغنية اللي هتتصور».