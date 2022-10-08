حسين خضر: الوضع في ألمانيا صعب.. وتدخل حكومي لضبط الأسعار

قال حسين خضر، نائب رئيس الأمانة العامة للإدماج والهجرة في الحزب الاشتراكي الألماني، إن الوضع الحالي في ألمانيا صعب إلى حد ما، ولكن هناك تدخلا حكوميا قويا من أجل ضبط الأسعار الخاصة بالمنتجات في الأسواق المختلفة: «العالم كله بيمر بفترة صعبة خلال السنين اللي فاتت، والجائحة شلت اقتصاديات العالم كله».

الأزمة الروسية الأوكرنية خلفت الكثير من التوابع

وأضاف «خضر»، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أنه مع تعافي اقتصاديات العالم من تبعات أزمة كورونا، بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية التي خلفت الكثير من التوابع بسبب ما تمثله الدولتان من أهمية كبرى لكل الدول.

توريد الغاز الطبيعي وبعض المعادن

واستطرد: «الدولتان بيوردوا لدول كتير جدا الغاز الطبيعي وبعض المعادن، ودولة تانية بتورد للعالم مواد غذائية مهمة جدا، وبسبب الصراعات دي تعطلت كل التوريدات التي كانت تحدث إلى جانب بعض العقوبات التي أجريت على الدولتين».

وأوضح أن هذا بدوره أدى إلى ارتفاع الأسعار الخاصة بالمنتجات التي توردها تلك الدول للعالم أجمع، بخلاف نقص الطاقة وإمدادات الوقود الذي أثر في دول العالم بلا استثناء: «لو الطاقة سعرها زاد فأمر طبيعي أي حاجة في حياتنا اليومية سعرها يزيد».

وتابع: «ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى ارتفاع كل حاجة في حياتنا اليومية، وده خلى الظروف الحياتية إلى حد ما أصعب مما كانت عليه، ما أجبر الحكومة على التدخل بشكل رسمي لضبط السعر في الأسواق».