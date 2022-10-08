ألمانيا في أزمة غير مسبوقة وتحذيرات من ارتفاع التضخم «فيديو»

لا تزال الأزمة الروسية الأوكرانية تعصف باقتصاد العالم، وتلقي بظلالها على أسعار السلع ومعدلات التضخم ونقص الموارد الذي بلغ مستويات تاريخية غير مسبوقة، وتؤثر الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل خاص على ألمانيا.

وعرضت قناة «اكسترا نيوز»، تقريرا تليفزيونيا، بعنوان «اقتصاد الحرب.. ألمانيا تواجه أزمة غير مسبوقة»، إذ دفعت الزيادات الكبيرة في أسعار الطاقة والغذاء معدل التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى منذ ما يقرب من 50 عاما، وحذر المكتب الفيدرالي للإحصاء من ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، الذي وصل في مايو الماضي إلى 7.9%.

على الرغم من جهود الحكومة الألمانية من أجل التصدي للأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الأوكرانية، إلا أنها تواجه 3 تحديات كبرى؛ الأول هو ارتفاع أسعار الطاقة على نحو كبير وجنوني، ما وجّه ضربة قاصمة لقطاعات الإنتاج والتصنيع.

الارتفاع الجنوني لأسعار السلع

التحدي الثاني، هو الارتفاع الجنوني لأسعار السلع بشكل عام وعدم قدرة الشركات الألمانية على الحفاظ على معدلات الإنتاج المعتادة أو خفض تكلفة الإنتاج.

يتعلق التحدي الثالث بضعف الطلب على المنتجات الألمانية محليا ودوليا، وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية تخفيف توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022م إلى 2.2%، في حين توقعت أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.5% في عام 2023.

ارتفاع نسبة الدين العام

وارتفعت نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي في غضون عام، بمقدار 0.6%، لتصل إلى 69.3%، وأصدرت الحكومة الألمانية دعوات للمواطنين الألمان بتخزين احتياجات الضرورة القصوى من الدواء والغذاء تحسبا لحدوث طوارئ.