مصرع شخص وإصابة 11 آخرين إثر انفجار إسطوانة كلور في محطة مياه بسوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن انفجار أسطوانة كلور 60 كيلو جراما فارغة، أثناء التداول بمحطة مياه برديس الارتوازي بمركز البلينا، مما أدى لوفاة سائق ونش الكلور، ويدعى عصمت علي عبداللاه.

إصابة عاملين بشركة المياه عقب الانفجار

وتسبب الانفجار أيضا في إصابة 2 من العاملين وإحدى المواطنات المارة بجوار محطة مياه الارتوازي بقرية برديس بمركز جرجا، أثناء الحادث، بحالات إغماء وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام، وإجراء كل الفحوصات اللازمة وتعافيهم وخروج اثنين، وآخر تحت الملاحظة.

كما أصيب 8 مواطنين وعمال بحالات اختناق خفيفة من رائحة الكلور، وتم نقلهم لمستشفى البلينا، وتم إجراء كل الفحوصات اللازمة وخروجهم فور تعافيهم، وتم إخطار كل الجهات المعنية بالحادث.

وجرى تم فتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الحادث، خاصة أن الأسطوانة كانت فارغة بعد الاستخدام، وكذلك حدوث الانفجار من الداخل إلى الخارج طبقا للمعاينة المبدئية، وتم تأمين الموقع واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية.

«مياه سوهاج»: المتوفى شهيد للواجب

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإنهاء إجراءات دفن المتوفى، وكذلك إنهاء جميع الإجراءات التي تضمن حقوق المتوفى، وتم إخطار الجهات المعنية بملابسات الحادث.

وتقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بخالص العزاء لأسرة المتوفى، مؤكدة أنه شهيد الواجب والعمل.