نتيجة التقرير الفني في تسرب كلور محطة فاقوس.. تلف محبس الأسطوانة سبب الحادث

انتقل فريق من نيابة فاقوس إلى محطة معالجة الصرف الصحي بالديدامون بمركز فاقوس، لمعاينة أثار تسرب غاز الكلور بالمحطة، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

لجنة فنية لفحص سبب تسرب الكلور

وقررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الشرقية تشكيل لجنة برئاسة مهندسين متخصصين لتحديد سبب تسرب الكلور والوقوف على ملابسات الواقعة.

نتيجة التقرير الفني بشأن تسرب غاز الكلور

وأوضحت الدكتورة أسماء عبدالعظيم، المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن التقرير الأولي للفنيين من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بموقع الحادث أفاد بتسرب غاز الكلور من إحدى الأسطوانات بمحطة مياه الدايدمون النقالي (كومباكت)، والتي تصرف 100 لتر في الثانية، نتيجة لتلف المحبس الخاص بالأسطوانة وتم التعامل الفوري مع التسريب واحتواء الموقف باتباع إجراءات السلامة والصحة، والسيطرة الكاملة على الأسطوانة التي حدث بها تسريب ونقلها لمكان آمن للتخلص منها، وتم تشغيل المحطة مرة أخرى.

وأشارت إلى أن غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تسريب لغاز الكلور بمحطه مياه الشرب بالديدامون بمركز فاقوس.

وتابعت، اسفر الحادث عن إصابة 12 بحالات اختناق، نقل 5 منهم لمستشفى فاقوس المركزي لتلقي العلاج اللازم، بالإضافة لإجراء الإسعافات الأولية لـ7 حالات اختناق أخرى، مضيفة أن 4 حالات خرجوا من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم، وما زال مصاب وحيد تحت الملاحظة.