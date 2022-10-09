إصابة 3 أشخاص إثر مشاجرة بين أبناء عمومة في جرجا بسوهاج

شهدت دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج نشوب مشاجرة بين 3 أشخاص بالأسلحة البيضاء، ما أدى إلى إصابتهم بجروح قطعية وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى السيطرة على المشاجرة، ونقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

إخطار بوجود مصابين في مشاجرة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جرجا، يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنها بين كل من طرف أول «جمال ع ع م»، 26 عاما، صاحب محل ملابس مصابًا بجروح قطعية متفرقة بالجسم، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وشقيقه «خالد ع ع م»، 20 سنة، طالب، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وويقيمان بذات الناحية، وطرف ثان «طارق م م ح»، 26 سنة، عامل، ومصاب بجروح قطعية متفرقة بالجسم، وتم نقله لـمستشفى سوهاج الجامعي، والطرفان أبناء عمومة.

ضبط طرفي المشاجرة

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الأول سلاح أبيض «سكين»، وبحوزة الطرف الثاني سلاح أبيض «مطواة»، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات مالية بينهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.