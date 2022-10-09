إصابة 6 أشخاص في انهيار منزل بالمنيا.. والبحث جار عن مفقودين «صور»

أصيب 6 أشخاص، صباح اليوم الأحد، إثر انهيار منزل في حي شمال مدينة ملوي بجنوب محافظة المنيا، فيما لا تزال جهود البحث مستمرة عن 2 مفقودين «شاب ومسنة»، وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بانهيار منزل في ملوي

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورد بلاغ من قسم شرطة ملوي، يتضمن انهيار منزل مأهول بسكان في حي شمال مدينة ملوي ووجود مصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية والأمن، وبالفحص تبين وجود 6 مصابين تم نقلهم للمستشفى التخصصي، وتراوحت إصاباتهم بين كسور وكدمات واشتباه ارتجاج، فيما لا تزال جهود البحث مستمرة عن 2 مفقودين.

فصل التيار الكهربائي والغاز والمياه

وجرى إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي لعمل كردون أمني حول المنزل المنهار، وفصل التيار الكهربائي والمياه والغاز الطبيعي، كإجراء احترازي حفاظا على أرواح السكان والمارة، ويجري التحقيق للتعرف على أسباب وظروف انهيار المنزل.

وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال رفع آثار انهيار المنزل والبحث عن المفقودين بين الأنقاض.