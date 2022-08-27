مصرع 4 أطفال وإصابة شخصين في انهيار منزل قديم بأسيوط

لقي 4 أطفال مصرعهم، وأصيب شخصان في حادث انهيار منزل قديم مكون من طابقين بقرية مساره التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي للعلاج، وبالفحص تبين أن العقار قديم وصادر له قرار خطر داهم مكون من دور أرضي وأول علوي مبني من الطوب اللبن وأسقف ألواح وعروق خشبية.

انهيار منزل قديم صادر له قرار خطر داهم في أسيوط

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انهيار منزل قديم صادر له قرار خطر داهم اللواء عصام سعد مكون من دور أرضي وأول علوي مبني من الطوب اللبن وأسقف ألواح وعروق خشبية وأسفر عن إصابة 6 أشخاص ونقلهم جميعا لمستشفى ديروط وتوفي منهم 4 أطفال أثناء نقلهم للمستشفى.

وكلف المحافظ القيادات التنفيذية بتفقد موقع المنزل المنهار وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الاغاثة التابع للتضامن الاجتماعي واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.

أسماء 4 أطفال لقوا مصرعهم في انهيار عقار

وأكدت محافظة أسيوط، في بيان صحفي، أن حادث انهيار العقار أسفر عن مصرع 4 أطفال وهم: محمد رمضان 4 سنوات، وغادة أشرف 7 سنوات، ومازن أشرف 5 سنوات، وحبيبة صدام 8 سنوات، وإصابة مانجة خيري، 25 سنة بكدمات متفرقة، وصاحب المنزل خيري محمود فرج، وجرى نقلهم للمستشفى.

وانتقل إلى موقع الحادث كل من اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وقوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي في حضور محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعيون إبراهيم نائب رئيس المركز وتم فرض كردون أمني حول المنزل.

زيارة المصابين في المستشفى

وزار السكرتير العام مستشفى ديروط للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين وتقديم كافة الدعم لهم رافقه خلال الزيارة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس المركز.

وأمر المحافظ تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز ديروط ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء.