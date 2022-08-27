تشييع جثامين 4 أطفال لقوا مصرعهم في انهيار منزل بأسيوط

شيع الآلاف من أهالي قرية كسارة في مركز ديروط بمحافظة أسيوط، جثامين 4 أطفال مرة واحدة إلى مثواهم الأخير، في مشهد مهيب أبكى الجميع، حيث لقوا مصرعهم إثر انهيار منزل مبني من الطوب القديم، وأمر محافظ أسيوط بتشكيل لجنة فنية لمعاينة المنزل وكتابة تقرير حوله، ومعرفة ما إذا كان صدر له قرار إزالة من عدمه ومحاسبة المقصرين.

التصريح بدفن جثث الأطفال

جاء ذلك بعدما استلم ذوي الأطفال الأربعة، جثثهم من مشرحة مستشفى ديروط المركزي بأسيوط، وفق قرار جهة التحقيق في محافظة أسيوط التي صرحت بدفنهم.

وقال مصدر طبي في مستشفى ديروط، إن المصابين في حادث الانهيار حالتهم مستقرة وتلقوا العلاج داخل المستشفى.

بلاغ بانهيار منزل في ديروط

كانت محافظة أسيوط شهدت ليلة أمس، مصرع 4 أطفال بينما أصيب 2 آخرين في حادث انهيار منزل قديم مشيد بالطوب اللبن بقرية كسارة التابعة لمركز ديروط.

وتلقى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد وصول بلاغ لفرقة عمليات النجدة، بوقوع حادث انهيار منزل بقرية كسارة دائرة المركز ووجود إصابات ووفيات.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والحماية المدنية وسيارات الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين صحة البلاغ وأن المنزل ملك «خيري محمود فرج»، ومكون من طابقين بالطوب اللبن والأسقف من الجريد والعروق وجذوع النخيل.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج 4 جثث ومصابين بإصابات كدمات وكسور سحجات، وجرى نقلهم إلى مستشفى ديروط المركزي.

أسماء ضحايا انهيار منزل في ديروط

وأسفر الحادث عن مصرع الطفلة «حبيبة صدام صالح»، 8 سنوات، و«محمد رمضان خيري محمود»، 4 سنوات، و«غادة أشرف محمود»، 7 سنوات، و«مازن أشرف خيري»، 5 سنوات، ومن بين المصابين «مانجة خيري محمود»، 25 سنة.

وذكر مجلس مدينة ديروط في بيان، أن المنزل من الطوب اللبن والأسقف من أغلاق النخيل والجريد، وصادر له قرار إزالة.