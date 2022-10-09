سعر الدولار اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022 في البنوك المحلية والأجنبية

نشرت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سعر الدولار اليوم في مصر والدول العربية المختلفة، كما هي العادة في نشر أسعار العملات المختلفة، عبر مواقعها الرسمية الإلكترونية عبر الإنترنت، لمساعدة المواطنين والمهتمين بمجال القطاع المصرفي وتداولاته.

سعر الدولار اليوم 9 أكتوبر 2022 في مصر

وجاء سعر الدولار اليوم في مصر، وفق المواقع الرسمية للبنوك المختلفة، كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري إلى نحو 19.61 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي نحو 19.61جنيه للشراء و19.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار نحو 19.61 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي اليوم الأحد نحو 19.66 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر العملة الأمريكية في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 19.64 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سجل سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد نحو 19.62 جنيه للشراء و19.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 19.64 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 19.61 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة وفق آخر تداولات وردت صباح اليوم نحو 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.