سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، صباح اليوم السبت، استقرارا دون تغيير منذ الأربعاء الماضي، خاصة مع إجازات البنوك يوم الخميس بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، وكذلك الإجازة الرسمية يومي الجمعة والسبت.

وشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 استقرارا، وسط ترقب لما سيحدث غدا الأحد مع بداية عمل البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وذلك بعد سلسلة قفزات للعملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة منذ عدة أسابيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

تراوح متوسط صرف سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت وفق المواقع الرسمية للبنوك ما بين 19.61 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وسجل سعر صرف الدولار اليوم في بنك الأهلي المصري نحو 19.61 جنيه للشراء، و19.67 للبيع، وفي في بنك مصر نحو 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية نحو 19.64 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

أما سعر الدولار في بنك القاهرة وفق آخر تداولات وردت قبل اليوم السبت فسجل نحو 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 19.63 جنيه للشراء، وسعر 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

سجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي نحو 19.61 جنيه شراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 19.66 جنيه للشراء، وسعر 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار نحو 19.61 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي سجل نحو 19.66 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.