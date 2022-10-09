قرار جمهوري بالموافقة على منحة كويتية لربط السكك الحديدية بين مصر والسودان

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 227 لسنة 2022، بالموافقة على اتفاق منحتين بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان.

كما أصدر الرئيس، القرار رقم 261 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية، والمتعلقة باستثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر.

معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف والمجندين السابقين

وأصدر الرئيس القرار رقم 459 لسنة 2022، بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية.