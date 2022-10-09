تباين في سعر الريال السعودي اليوم 9 أكتوبر 2022 في مصر.. والأعلى في «المركزي»

سجل سعر الريال السعودي اليوم 9 أكتوبر 2022 في مصر، تبيانًا في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وفق لما نشرته عبر مواقعها الرسمية الإلكترونية، صباح اليوم، لتسهيل متابعة العملات المختلفة، وأسعار البيع والشراء من قبل المهتمين بالقطاع المصرفي.

سعر الريال السعودي اليوم 9 أكتوبر 2022 في مصر

وجاء سعر الريال السعودي اليوم 9 أكتوبر 2022 في مصر، كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم، نحو 5.19 جنيه لعملية الشراء، و5.24 جنيه للبيع، وفق آخر تداولات وردت صباح اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي، وفقا لما نشره موقع البنك، نحو 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي، صباح اليوم، نحو 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، نحو5.21 جنيه لعملية الشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي داخل بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي داخل بنك مصر نحو 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك CIB مع بداية التعاملات، 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

ووصل سعر الريال السعودي داخل المصرف المتحد، 5.06 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وسجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة اليوم، نحو 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي، نحو 5.09 جنيه شراء، و5.25 جنيه للبيع.