سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية والأجنبية

متابعة مستمرة من جانب شريحة كبيرة من المواطنين لسعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، خاصة من العاملين المصريين في الأراضي السعودية، أو من يستعدون للسفر لأداء العمرة، لذا تزداد عمليات البحث عن سعره بالبنوك المصرية والعربية، وفقا لما يتم نشره على المواقع الرسمية للبنوك.

وسجل سعر الريال اليوم في البنك المركزي المصري، وفقا لما نشره الموقع الرسمي للبنك، نحو 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع، وبلغ سعره داخل مصر 5.20 جنيه للشراء، والبيع 5.23 جنيه، وداخل البنك الاهلي، وفقا لما نشره موقع البنك، حيث نحو 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بالمصرف المتحد

ووصل الريال السعودي داخل بنك المصرف المتحد، نحو 5.20 جنيه للشراء و5.23 جنيه للبيع، واستقر سعره ببنك CIB مع بداية التعاملات 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، وبناء على ما نشر في بنك قناة السويس بلغ سعره 5.20 جنيه لعملية الشراء، و5.23 جنيه للبيع، وجاءت المعاملات ببنك الاسكندرية بـ5.05 جنيه لعملية الشراء، وسجّل 5.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وفي بنك مصر، وصل سعر الدولار نحو 19.61 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع، وداخل CIB سجل سعر الدولار نحو 19.63 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع، وداخل قناة السويس، بلغ سعره 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، وفي بنك الاسكندرية سجل 19.64 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري، سجل 19.6 جنيه للشراء و19.70 جنيه للبيع.