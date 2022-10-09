إصابة 12 عاملا في انقلاب سيارة على الطريق الأوسطي بالشرقية 

أصيب 12 عاملا إثر انقلاب سيارة نقل على الطريق الأوسطي تجاه العبور بمحافظة الشرقية، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

إخطار بانقلاب سيارة على الطريق الأوسطي

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس إشارة من مستشفى بلبيس المركزي باستقبال 12 من عمال اليومية مصابين بكدمات وجروح وسحجات إثر انقلاب سيارة كانوا يستقلونها على الطريق الأوسطي تجاه العبور.

وانتقلت قوة من الشرطة لمعاينة الواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق وتيسير الحركة المرورية.

نقل المصابين لمستشفى بلبيس المركزي

وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

ووجه وكيل الوزارة برفع حالة الطوارئ في المستسفى لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين فور استقبالهم وحتى تماثلهم للشفاء.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.