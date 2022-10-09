وفاة أقدم محفظي القرآن في مطوبس.. طلابه ختموا المصحف على روحه (صور)

خيَّمت حالة من الحُزن على أهالي مركز مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، عقب وفاة الشيخ محمد عبد العزيز الصعيدي، صاحب الـ85 عاماً، وأحد أقدم مُحفظي القرآن الكريم، والذي رحل عن عالمنا إثر وعكة صحية ألمت به قبيل رحيله.

رواد السوشيال ميديا يتداولون صور الشيخ الراحل

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الشيخ الراحل، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وحرص عدد من طلاب وطالبات الشيخ الراحل الذين حفظوا القرآن الكريم على يديه علي الوقوف أمام قبره وذلك لختم القرآن على روحه، والدعاء لشيخهم بالرحمة والمغفرة الذي شهد له الجميع بأعمال الخير ومساعدة الفقراء والأرامل والمحتاجين.

تفاصيل وفاة مُحفظ القرآن الكريم

وقال المهندس عبد الحميد محمد الصعيدي، نجل الشيخ الراحل محمد عبد العزيز الصعيدي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن والده رحل فجر يوم الجمعة إثر وعكة صحية ألمت به قبيل رحيله، متابعاً: «مكنش بيشكي من حاجة غير شوية تعب عادي بسبب كبر السن، وكان حريصا على أداء الصلوات الخمس وقراءة القرآن الكريم بشكل يومي، وتوفى أثناء أذان الفجر، وأوصاني بأشقائي السبعة وعلى والدتي».

وأضاف «الصعيدي»، إن والده من مواليد قرية البخانيس في مركز مطوبس بكفر الشيخ عام 1937م، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، والتحق بالأزهر الشريف حتي حصل علي الثانوية الأزهرية، وعمل على تحفيظ كتاب الله لجميع أبناء مركز ومدينة مطوبس، وكان يؤم المصلين في عدد من مساجد المدينة لأكثر من 60 عاماً.

وأوضح «الصعيدي»، إن والده كان محبوباً بين جميع أبناء قريته، وكان يتردد عليه الأطفال لحفظ كتاب الله، مستطرداً: «أبويا الله يرحمه كان طيب جداً، وكان محبوبا بين الناس، وكان بيحل مشاكلهم، وبيعطف على الفقراء والمساكين، والأطفال اللي كان بيحفظهم القرآن الكريم كانوا بيبكوا عليه وعملوا ختمة قرآن علي روحه، وهو إن شاء الله في مكان أحسن، وبطلب من الجميع بس يدعو له بالرحمة والمغفرة، ويدعو لنا احنا كمان بالصبر والسلوان على فراقه».