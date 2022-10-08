السيطرة على حريق في مخزن مدرسة بالدقهلية دون خسائر بشرية

نشب حريق في مخزن مخلفات بمدرسة الشهيد رمضان البسيوني بقرية النزل التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، وبالفحص تبين أن الحريق شب في مخزن به «تخت وكراسي» مستعملة بسبب ماس كهربائي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

إخطار حريق في مدرسة

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ من بعض الأهالي لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مدرسة الشهيد رمضان البسيوني الابتدائية، بقرية النزل دائرة المركز.

السيطرة على الحريق

وانتقل مأمور منية النصر وقوات الحماية المدنية وسيارة إطفاء إلى مكان الحريق، وتمكنت القوات من السيطرة عليه وإخماده دون وقوع خسائر في الأرواح.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب في مدرسة الشهيد رمضان إبراهيم البسيوني الابتدائية بمخزن يحتوي على مخلفات المدرسة «تخت» و«كراسي» مستعملة، بسبب ماس كهربائي.

وجرى إخطار قسم الأدلة الجنائية لعمل تقرير حول أسباب الحريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.