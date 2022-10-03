أرقام مختلفة ومتفاوتة بنسب طفيفه، شهدها سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم 3 أكتوبر، في عمليات البيع أو الشراء، مع منتصف تعاملات الفترة الصباحية بالبنوك المصرية والعربية المختلفة.

وجاء سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم 3 أكتوبر، داخل تعاملات البنك المركزي، صاحب الحق بوضع السياسات النقدية بالنسبة للقطاع المصرفي المصري ككل، نحو 62.89 للشراء، مقابل 63.27 جنيه، أمس، بينما سجل البيع 62.93 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك

وفى بنك مصر، استقر حتى الآن سعرالشراء نحو 60.79 جنيه، مقابل 63.17 جنيه أمس، في حين وصل سعر البيع حتى كتابة هذه السطور لـ62.80 جنيه، مقابل 62.84 جنيه للشراء.

وداخل البنك الأهلي، حتى الان استقر سعر الدينار مقابل الجنيه المصري اليوم فى عمليات الشراء بـ60.79 جنيه، مقابل 60.17 جنيه أمس.

وجاء سعره داخل المعاملات الخاصة بالمصرف المتحد 59.18 جنيه للشراء، و63.21 جنيه للبيع.

وفي بنك cib وصل إلى 61.59 جنيه للبيع، و63.26 جنيه للشراء.

في حين استقر الدينار الكويتي نحو 61.59 جنيه للشراء، حتى الآن، ضمن معاملات بنك الإسكندرية، وبلغ البيع نحو 63.26 جنيه.

في بنك قناة السويس، كشفت لوحات الإعلانات أن سعر الدينار الكويتي، بلغ 60.48 جنيه للبيع، والشراء نحو 62.99 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

ومن ناحية أخرى، شهد سعر الريال السعودي استقرارا واضحا داخل البنك الأهلي وبنك مصر، ضمن معاملات الشراء والبيع، مع بداية عمل البنوك اليوم، حيث سجل 5.17 للشراء و5.20 للبيع، وبالبنك المركزي المصري 5.18 جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع، وداخل بنك الإسكندرية 5.17 للشراء و5.20 للبيع،، وداخل بنك قناة السويس 5.17 للشراء و5.20 للبيع، والمصرف المتحد سجل سعره 5.17 للشراء، وبلغ 5.20 في عمليات اللبيع.