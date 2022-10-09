الجامعات: انتظام الدراسة.. والمقررات متاحة عبر المنصات الإلكترونية فقط

أكّد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية انتظام في اليوم الأول من الأسبوع الثاني للعام الدراسي الجاري مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بالضوابط والقواعد التي أقرّها المجلس في هذا الشأن، موضحين أنَّ الجامعات تواصل التحول الرقمي وتنفيذ توجيها المجلس بإلغاء الكتاب الورقي وتحويله لإلكتروني ورفعه على المنصات التعليمية وتأكّيد ضمان كافة حقوق الملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريس.

إلغاء الكتاب الورقي

وأكّد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الالتزام بكل الضوابط والقواعد والخريطة الزمنية التي أقرّها الأعلى للجامعات مع التشديد على تطبيق إجراءات مجابهة كورونا، لافتًا إلى تحقيق الجامعة عددًت من الخطوات المتميزة نحول التحول الرقمي للخدمات، أبرزها تقليل المعاملات الورقية بنسبة تجاوزت الـ90% وإلغاء الكتاب الورقي وتحويله لإلكتروني واستمرار العمل في رفع المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية المختلفة تنفيذاً لقرارات الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي.

استمرار تطبيق إجراءات كورونا

وأكّد الدكتور صديق عبدالسلام رئيس جامعة الأهرام الكندية، أنَّ العمل بمختلف الكليات يسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات مع التأكيد على تطبيق الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي، لافتًا إلى أنَّ الدراسة بالجامعة تتم وفقاً للضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات.

وأشار إلى أنَّه جرى رفع كل المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية المختلفة، واستمرار العمل بإلغاء الكتاب الورقي، مؤكّداً أنَّ هناك التزام كامل بالضوابط والمعايير المتبعة في العملية الدراسية بما يحقق الجودة المطلوبة في إخراج كوادر متميزة من الطلاب.