 «الخشت» يتفقد استعدادات كليات الجامعة لاستقبال 260 ألف طالب

تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الحرم الجامعي والكليات؛ للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب المقدر عددهم 260 ألفًا بمختلف الكليات، والتأكد من انتهاء الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الدراسة، وإتاحة مناخ دراسي ملائم، وتوفير سبل الراحة للطلاب القدامى والجدد، وذلك في إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 المقرر له أول أكتوبر.

«الخشت» يتفقد جاهزية الكليات للعام الدراسي الجديد

واطمئن «الخشت» على انتهاء الكليات من الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية في العام الجامعي الجديد، التي شملت انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، وتزيين الحدائق، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، وتنظيم دخول الأفراد والسيارات، وما تم من تركيب مطبات صناعية خاصة في التقاطعات وقُرب ممرات المشاة بالحرم.

كما تفقد الدكتور رئيس جامعة القاهرة خلال جولته، كليات الحقوق، والآداب، والعلوم، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتجارة، والآثار، وذلك بحضور عمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، وأمناء الكليات ومديرو الإدارات التابعة، والتقى بعدد من الطلاب الجدد ووجه لهم بعض النصائح التي تساعدهم في تنمية مهاراتهم المختلفة، وحثهم على ضرورة الاجتهاد والسعي من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، وأصدر تعليماته الفورية بحل شكاوى الطلاب.

مراجعة كافة المنشآت للتأكد من جاهزيتها

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة مراجعة كافة المنشآت للتأكد من جاهزيتها، ورفع أية مخلفات، واتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية لضمان واستدامة جميع المنشآت والمرافق والأجهزة، وصيانة المصاعد والتأكد من استخدامها بأمان طبقًا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب وتوفير الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية.