إخلاء عقار مجاور لمنزل ملوي المنهار.. تعرض للتصدع

أخلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي في جنوب محافظة المنيا، عقارا مجاورا للمنزل المنهار في المدينة، وذلك نتيجة تعرضه لتصدع جراء الانهيار الذي وقع فجر اليوم الأحد، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص، فيما لاتزال جهود البحث مستمرة عن 4 مفقودين من أسرة واحدة.

المنزل المنهار أنشئ منذ 50 عاما

وأرجع شهود عيان بموقع الحادث، سبب إنهيار المنزل لحدوث شروخ، حيث يعود إنشائه لأكثر من 50 عاما، وهو مكون من طابقين، ومقام على حوامل وسقف خرساني.

ووصل فريق من شركة الغاز لغلق المحابس الرئيسية بمكان وقوع الانهيار، وذلك لحدوث كسر بماسورة غاز داخل المنزل المنهار.

ويتابع تداعيات الحادث اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، في الوقت الذي وصل فيه الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة للمستشفي التخصصي التي تبعد 50 كيلو عن مدينة المنيا لمتابعة حالة المصابين.

9 مصابين ومفقودين من أسرة واحدة

واستقبلت مستشفي ملوي صباح اليوم كلا من محمد صلاح، 43 عاما، وزوجته مي خلف، 33 عاما، وأبنائهما «مؤمن»، 12 عاما، و«مالك»، 6 سنوات، و«ملك»، 4 سنوات، وجميعهم مصابون بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، نتيجة انهيار منزلهم في حي شمال مدينة ملوي.

فيما تواصل قوات الحماية المدنية، بمساعدة الأهالي البحث عن أسرة ثانية تحت أنقاض المنزل المنهار تضم كلا من خالد صلاح، 35 عاما، وزوجته إيمان علي، 30 عاما، ربة منزل، ونجلهما «هادي»، 5 سنوات، وزينب خليل، 72 سنة، عمة الأول.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، فجر اليوم إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول 5 أشخاص للمستشفي التخصصي بملوي، إثر إنهيار منزل بحي شمال المدينة، فيما تباشر قوات الحماية المدنية البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.