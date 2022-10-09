أسماء المصابين والمفقودين في انهيار منزل بملوي جنوب المنيا

استقبل مستشفى ملوي التخصصي جنوب محافظة المنيا، صباح اليوم الأحد، 5 مصابين في حادث انهيار منزل بحي شمال المدينة، وأجريت لهم الإسعافات الأولية، حيث تنوعت إصاباتهم بين كسور وسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم واشتباه ارتجاج، وبينهم حالة غير مستقرة، فيما لا تزال جهود البحث مستمرة عن 4 مفقودين من أسرة واحدة تحت الأنقاض.

5 مصابين من أسرة واحدة

وبحسب مصدرمسؤول في إدارة مركز ملوي الصحية، فإن المصابين الذين وصلوا المستشفى هم «محمد صلاح»، 43 عاما، وزوجته «مي خلف»، 33 عاما، وأبنائهما «مؤمن»، 12 عاما، «مالك»، 6 سنوات، و«ملك»، 4 سنوات، وجميعهم مصابون بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويتلقون العلاج بمستشفى ملوي التخصصي.

البحث عن 4 مفقودين من أسرة واحدة

فيما تواصل قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالي البحث عن أفراد أسرة ثانية تحت أنقاض المنزل المنهار وهم «خالد صلاح»، 35 عاما، وزوجته «إيمان علي»، 30 عاما، ربة منزل، ونجلهما «هادي»، 5 سنوات، و«زينب خليل»، 72 سنة، عمة الأول.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، فجر اليوم، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول 5 أشخاص للمستشفي التخصصي بملوي إثر انهيار منزل بحي شمال المدينة، فيما تباشر قوات الحماية المدنية البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.