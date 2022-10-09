سعر جرام الذهب اليوم الأحد 9 أكتوبر في محلات الصاغة

استقر سعر جرام الذهب اليوم دون تغيير في مختلف الأعيرة، من المعدن الأصفر الذي يقبل على شراءه العديد من الأشخاص، لادخاره والتربح منه فيما بعد، أو للاستثمار فيه أو للزينة وتبادل الهدايا في المناسبات المختلفة.

وجاء سعر جرام الذهب اليوم 9 أكتوبر 2022 في مصر، وفق الموقع الخاص بالذهب «gold-price» كما يلي:

سعر جرام الذهب اليوم 9 أكتوبر 2022 في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1234 جنيها للبيع، و1246 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1080 جنيها للبيع، و1090 للشراء.

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 926 جنيها للبيع، و934 للشراء.

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 720 جنيها للبيع، و727 للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 8640 جنيها للبيع، و8720 للشراء.

سجل كيلو الذهب نحو 1234286 جنيها للبيع، و1245714 للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

وجاءت أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الأحد الموافق 9 أكتوبر كما يلي:

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 1077 جنيها بما يعادل 54.53 دولار.

ككما سجل عيار 21 نحو 942.55 جنيه بما يعادل نحو 47.72 ولار.

سجل جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد نحو 807.90 جنيه بما يعادل 40.90 دولار.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 7540 جنيها بما يعادل 381.75 دولار.

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 1077178 جنيها بما يعادل نحو 54,534 دولار.