سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية معاملات اليوم الخميس.. انخفاض جديد

استقرت أسعار الذهب في نهاية المعاملات اليوم الخميس، في البورصات العالمية، في حين انخفض السعر على المستوي، حيث حافظت سعر الأوقية في مؤشرات أسواق المال على قيمتها عند نقطة 1711 دولارا منذ نهاية معاملات أمس الأربعاء، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1072 جنيهًا في محلات الصاغة مقابل 1080 جنيها صباح اليوم.

سعر الذهب الآن

وفيما ننشر سعر الذهب في مصر الآن وفق النشرة السعرية التي تصدرها الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية يوميًا، والتي جاءت كما يلي:

الأوقية سجلت نحو 1711 دولار

عيار 21 سعر 1072 جنيها.

عيار 24 عند 1225 جنيها

عيار 18نحو 918.85 جنيه

عيار 14 كان 716.7 جنيه

الجنيه الذهب نحو 8576 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة ليسجل الآن سعر 1072 جنيهًا، مقابل 1080 جنيها بفارق 8 جنيهات، ويعتبر هذا العيار هو الأكثر شعبية في مصر وانتشارًا خاصة في الأرياف وقري الصعيد، بسبب ارتفاع قيمته السعرية وانخفاض سعر المصنعية التي تتراوح ما بين 75 إلي 120 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر

في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 24 وهو العيار الرسمي للسبائك في العالم بسعر 1225 جنيهًا مقابل 1234.2 جنيه صباح اليوم، أما عيار 18 فسجل في نهاية اليوم سعر 918.85 جنيه مقابل 925.7 في بداية التعاملات، وسجل سعر العيار الأقل في مصر وهو عيار 14 سعر 716.7 جنيه مقابل 722 جنيها صباح اليوم، أما الجنيه الذهب وهو أحد المشغولات التي تشهد اقبال شديد في مصر وهو يصنع من عيار 21 ويزن نحو 8 جرامات فقد سجل سعر نحو 8576 جنيها ساعة الإغلاق، مقابل 8640 جنيها صباح اليوم.

وأكدت الشعبة أن تلك الأسعار لا تشمل المصنعية أو الدمغة أو الضريبة التي تختلف حسب نوع المشغولات والعيار.