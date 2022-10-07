سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا في نهاية تعاملات اليوم الجمعة آخر أيام التداول في أسواق المال الأسبوعية، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 1067 جنيها، ويتوقع أن يحافظ المعدن الأصفر على نفس قيمته حتى يوم الإثنين المقبل.

أسعار الذهب اليوم

وفيما يلي، تستعرض «الوطن»، أسعار الذهب اليوم، ومن بينها، سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة والجنيه الذهب، وفق النشرة اليومية التي تصدرها شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 والأعيرة الأخرى كالتالي:

عيار 24 بسعر 1219 جنيها.

عيار 21 وصل لـ1067 جنيها.

عيار 18 سجل 915 جنيها.

عيار 14 نحو 711 جنيها.

الجنيه الذهب سعره 8536 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21.. الأكثر شعبية

ويعتبر عيار 21 هو الأكثر شعبية في مصر وخاصة في الأقاليم والقرى، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية اليوم نحو 1067 جنيها مقابل 1068 جنيهًا بمقدار جنيه واحد فقط.

سعر الذهب الآن

أما باقي أسعار الذهب فمقدار الانخفاض يختلف حسب العيار، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1219 جنيهًا، مقابل 1221 جنيها صباح اليوم، بمقدار تراجع جنيهان، بينما تراجع سعر عيار 18 بمقدار 0.5 جنيه ليسجل نحو 915 جنيها، مقابل 915.5 جنيه.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة في نهاية معاملات اليوم الجمعة عند نقطة 711 جنيها، وجاء التراجع الأكبر في سعر الجنيه الذهب من عيار 21 ويزن 8 جرامات بمقدار 8 جنيهات، ليسجل في نهاية اليوم 8536 جنيها مقابل 8544 جنيها صباح اليوم.

وأوضحت شعبة الذهب باتحاد الغرف أن الأسعار المعلنة بشكل يومي يضاف اليها المصنعية التي تتغير حسب العيار والمشغولات، والضريب والدمغة.

وكان سعر الذهب في العالم قد شهد انخفاضات متتالية خلال الفترة الماضية بسبب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة واتجاه المستثمرين إلى الاستثمار في أذونات الخزانة، وفق تقرير نشر بموقع «سكاي نيوز» عربية.