سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم السبت

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت بشكل طفيف في محلات الصاغة، إذ استقر سعر الأوقية عند 1698 دولارا، بينما كسب سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1084 جنيها مقابل 1080 جنيها صباح اليوم بفارق 4 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

وشهد سعر الذهب اليوم في مصر نحو 5 جنيهات في الجرام ببعض الأعيرة، ولهذا ننشر سعر جرام الذهب عيار 21 بالإضافة إلى باقي الأعيرة الأخرى والجنيه وفق النشرة السعرية التي تصدرها الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية اليوم السبت، وجاءت كالتالي:

عيار 24 وصل 1238.8 جنيه.

عيار 21 سجل 1084 جنيها.

عيار 18 سعر 929 جنيها.

عيار 14 متوسط سعر 724.7 جنيه.

الجنيه الذهب سجل 8640 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وفي محلات الصاغة، جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية اليوم السبت 1084 جنيها، مقابل 1080 جنيها صباح اليوم، بارتفاع نحو 4 جنيهات للجرام.

سعر الذهب الآن

أما باقي الأعيرة فتباينت قيمة الارتفاع في سعر الجرام حسب العيار، وكان في عيار 24 قيمته 5 جنيهات، فسجل في نهاية اليوم 1238.8 جنيه مقابل 1233.8 جنيه، أما عيار 18 فسجل نحو 929 جنيها، مقابل 926 جنيها بفارق نحو 3 جنيهات.

أما الارتفاع الأعلى فكان في سعر الجنيه الذهب الذي يكون من عيار 21 ويزن نحو 8 جرامات الذي سجل في نهاية 8762 جنيها، مقابل 8640 جنيها صباح اليوم بفارق 122 جنيها، أما عيار 14 وهو الأحدث في محلات الصاغة فوصل لنحو 724.7 جنيه.

وأكدت شعبة الذهب، أن الأسعار المعلنة متوسط سعر للجرام ولا يشمل المصنعية التي يجري تحديدها حسب نوع المشغولات والعيار، وتضاف إليها ضريبة والدمغة.