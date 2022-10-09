مصرع شخصين في اشتعال سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي

حادث مروع شهده الطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة أعمال الودي إذ اصطدمت سيارتين ما أدى لاعتلاء السيارة الثانية الأولى ووقوع ضحايا إثر إشتعال النيران بالسيارتين وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ باشتعال سيارتين ووجود ضحايا

بداية الحادث كانت بتلقي الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث اشتعال سيارتين ووجود ضحايا وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتمّ الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق و3 سيارات إسعاف لنقل جثامين الضحايا، وبالانتقال عثر على السيارتين المشتعلتين وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران ورفع السيارة الثانية عن الأولى باستخدام المعدات الهيدروليكية واستخراج الجثامين من داخل الأولى وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية في الحادث.

اصطدام سيارتين

وبإجال التحريات الأولية بقيادة اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث والعميد محمد مختار رئيس القطاع تبين أنَّه أثناء سير السيارتين بمكان البلاغ اصطدما بالمواجهة مما أدى إلى اعتلاء السيارة الثانية السيارة الأولى واشتعال السيارتين ما أدى لمصرع مستقلي السيارة الأولى.

وكشفت التحريات تفحم الجثتين بداخل السيارة السفلية تفحما كاملاً وتم نقل جثتهما إلى مستشفى الصف تمهيداً لتسليمهما لذويهما عقب معرفة هويتهما وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على سائق السيارة الأولى المتسبب في الحادث وأقر بارتكاب الواقعة دون قصد وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة.