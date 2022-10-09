عبر البحيرات المرة بالإسماعيلية.. مشروع مقترح لتنمية السياحة البيئية

تقدم الدكتور عاطف كامل، مؤسس قسم الحياة البرية بكلية الطب البيطري بجامعة عين شمس ووكيل الكلية، بمشروع بحثي لاستغلال المقومات الطبيعية والمميزات النسبية لمنطقة شرق البحيرات المرة في الإسماعيلية لإنشاء منطقة جذب جديدة بأسلوب غير تقليدي، في إطار المحافظة على الخصائص البيئية للمنطقة ورسم الخطوط العريضة لمشروعات التنمية السياحية المقترحة.

وقال كامل في مشروعه الذي تقدم به ضمن مشروعات منصة مناخ الإسماعيلية للمشاركة في قمة المناخ، إن المشروع يحقق عدة أهداف، على رأسها الاستفادة من الإمكانيات الهائلة والمهملة للمناطق الشاطئية للبحيرات المرة والعمل على تشجيع إدخال أنواع من الإقامة السياحية التي يفتقدها الجانب الغربي للبحيرات المرة مثل المنشآت الفندقية، الموتيلات بالإضافة للمباني البيئية.

تهديدات البحيرة

وأضاف أن التلوث النفطي من السفن التي تمر عبر قناة السويس هي دائما تهديد محتمل للطيور المائية في هذه المنطقة الصغيرة، إلى جانب التوسع الحضري السريع والأنشطة السياحة ولا سيما على طول الشواطئ الغربية للبحيرة، ما يؤدي إلى تدهور الغطاء النباتي والقضاء على الكثيرمن النباتات الطبيعية حول البحيرة والتأثير علي المناخ.

موقع المشروع

وقال كامل، في بحثه، إن المشروع يستهدف البحيرات المرة والتي تقع فى منخفض طبيعى بين الصحراء الشمالية الشرقية وصحراء سيناء، وتبتعد عن مدينة الإسماعيلية حوالى 24 كيلو مترا، وتمتد البحيرات لمسافة 53 كيلو يقع منها في حدود محافظة الإسماعيلية شاطئ بطول حوالى 30 كيلو مترا تمثل البحيرات المرة الكبرى وجزء من البحيرات الصغرى ويمتد باقى طول الشاطئ الشرقى لهذه البحيرات المرة بطول 23 كيلو في محافظة السويس.

مشروع إنشاء محمية طبيعية بمنطقة البحيرات المرة

وقال إن المنطقة من أهم المناطق التي تحتوي على تنوع بيولوجي وطيور مهاجرة تم إعلانها من خلال المجلس العالمي لحماية الطيور في مصر، مشيراً إلى أنها كانت بحيرات مالحة تتدَفق إليها المياه المالحة من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، ويحل التدفق المستمر للمياه المالحة محل المياه التي تفقد من خلال عملية التبخر، كما أنها تشكل حاجزا لقناة السويس، لتقلل من تأثير المد والجزر على القناة.

وتُعتبر البحيرات المرة من أبرز التفريعات التي تم حفرها بعد سنوات من بناء قناة السويس، حيث خضعت القناة لتوسعة بحفر تفريعات جديدة هي تفريعة البلاح، وتفريعة الكبريت، وهي الأكثر شهرة لأنها مورد مهم في إنتاج الأسماك بالإسماعيلية.

وشرح «كامل» أهمية منطقة البحيرات المرة للطيور المائية المهاجرة التي تقضى فصل الشتاء وخاصة طائر النورس القرقطي حيث تلاحظ وجود الطيور على مدار العام هناك وبخاصة الصغار في فصل الصيف إلا أنها ذات أهمية محدودة للطيور المائية الشتوية والمهاجرة، ويعتبر النورس المستدق المنقار هو النوع الوحيد المعروف لفصل الشتاء بأعداد كبيرة .