ضبط شخصين قتلا آخر بـ«مطواة» بسبب أولوية المرور في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن التعدي على أحد الأشخاص ومقتله بالدقهلية.

تفاصيل الواقعة

ووفقا لبيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الأحد، رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن التعدي على أحد الأشخاص ومقتله بالدقهلية، بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية من أحد المستشفيات باستقباله جثة سائق مركبة «توك توك» - مقيم بدائرة المركز وبها جرحين نافذين بالصدر.

وبالانتقال وسؤال والدته، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، اتهمت أحد الأشخاص وسائق مركبة توك توك، مقيمين بدائرة المركز بالتعدي على نجلها بالضرب واستخدام سلاح أبيض «مطواة»، كانت بحوزة أحدهما وإحداث إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات سابقة بينهم، بسبب أولوية المرور.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأرشدا عن الأداة المستخدم في ارتكاب الواقعة.