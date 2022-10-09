ضبط متهم بابتزاز مواطن للحصول على مليون دولار لتهريب صفقة آثار

تمكنت الأجهزة الأمنية، تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من إلقاء القبض على محاسب على خلفية اتهامه بالنصب على مواطن بمبلغ مليون دولار.

ابتزاز نظير تهريب صفقة آثار

بداية الواقعة كانت بتلقي أحمد عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين، بلاغ من مواطن يفيد تضرره من قيام أحد الأشخاص بالنصب عليه وابتزازه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للحصول على مبلغ مالي قدره مليون دولار نظيـر تـهـريـب صـفقة آثـار ويقـوم بردهـا له مقابل أرباح.

ضبط المتهم والتحفظ على هاتفه المحمول

وتم تشكيل فريق بحث من قبل الأجهزة الأمنية بقيادة العميد محمد مختار؛ للتأكد من صحة البلاغ، كما تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتبين أنه يعمل محاسب يبلغ من العمر 25 سنة، كما عثر بحوزته على هاتف المحمول المربوط على الحساب المستخدم في الواقعة والتواصل من خلاله بالمجني عليه عبر تطبيق «ماسنجر».

جرى التحفظ على الهاتف المحمول لفحصه من قبل اللجنة الفنية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع المتهم.

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