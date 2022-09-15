ضبط 8 تشكيلات عصابية استولوا على 28 مليون جنيه.. نصب واتجار غير مشروع في نقد أجنبي

واصلت وزارة الداخلية تصديها لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والفساد الوظيفي وتزوير المحررات الرسمية، والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة 5 تشكيلات عصابية بمحافظات الإسكندرية والجيزة والبحيرة وسوهاج والغربية، استولى عناصرها على 28.3 مليون جنيه من مواطنين، بزعم توظيفها لهم في مجالات التجارة مقابل أرباح شهرية متفق عليها، امتنعوا عن سدادها، ورفضوا رد أصول المبالغ المستولى عليها.

ضبط 5 تشكيلات عصابية

الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

في سياق متصل، ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العام، 3 تشكيلات عصابية بمحافظات المنيا والإسكندرية، استولت عناصرها على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعدد من عملاء البنوك بطرق احتيالية، واستخدامها في عمليات شرائية على موقع التسوق الإلكتروني أو سحب مبالغ مالية منها، وطلب عناصر هذه التشكيلات إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمول.