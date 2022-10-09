التعليم العالي: نلتزم بضوابط «الأعلى للجامعات» في تحويلات المعاهد دون استثناءات

أكّد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، والمشرف على قطاع التنسيق، أن مكتب التنسيق الرئيسي يتبع سياسية عادلة في توزيع الطلاب وفقاً للأعداد المقررة لكل معهد وكلية ونسب الإقبال والرغبات، ومن ثم التوزيع بالدرجات من الأعلى نزولاً حتى اكتمال العدد المقرر للمنشأة، لافتًا إلى أنَّ التحويلات وتقليل الاغتراب تتم وفقاً للحدود الدنيا التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

التعليم العالي: لا استثناءات في التحويلات بين المعاهد

وأكّد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، أنه لاتوجد أي استثناءات في توزيع الطلاب والتحويلات بين المعاهد المختلفة، لافتا إلى أنها تتم وفقاً للقواعد التي أقرّها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.

وأضاف «عطا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ التحويلات تتمّ من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق عبر بوابة «مصر الرقمية» للطلاب المستجدين، وبالنسبة للفرق الأعلى يكون من خلال المعاهد مباشرة ووفقاً للوائح والضوابط المعمول بها من قبل مجالس المعاهد.

انتظام الدراسة

وتابع رئيس قطاع التعليم والمشرف على قطاع المعاهد، أنَّ الدراسة منتظمة بمختلف المعاهد وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرّها الأعلى للجامعات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا وتأكّيد تطبيق اللوائح والقواعد المنظمة للعمل، لافتًا إلى أنَّ الوزارة تتابع عن كسب خطة عمل المعاهد.