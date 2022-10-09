«التعليم»: وصول أجهزة التابلت للمدارس لتسليمه لطلاب الصف الأول الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن وصول أجهزة التابلت للمدارس الثانوية، لبدء إجراءات تسليمه لطلاب الصف الأول الثانوي، مؤكدة أنه بنهاية أكتوبر الجاري، سيتم الانتهاء من تسليم أجهزة التابلت لجميع طلاب أولى ثانوي، موضحة أن العام الدراسي الجديد 2023 يسير بصورة منضبطة تزامنا مع بداية الأسبوع الثاني منه، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من كورونا.

105 جنيهات قيمة تأمينية للحصول على التابلت

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أجهزة التابلت سيتم توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي بدءا من اليوم الأحد، مشيرا إلى أن كل محافظة لها مواعيد محددة ستقوم بتوزيع أجهزة التابلت على الطلاب فيها، موضحا أنه سيتم دفع 105 جنيهات قيمة تأمينية من خلال البريد المصري بالرقم القومي، كشرط الحصول على جهاز التابلت، ومؤكدا أن الحضور إلزامي لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية في المدارس، وأن الوزارة تسعى إلى عودة الطلاب للمدرسة مرة أخرى.

استخدام التابلت في الامتحانات الشهرية

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم استخدام التابلت في الامتحانات الشهرية التي ستعقد لطلاب الصف الأول الثانوي خلال العام الدراسي الجديد 2023، لافتا إلى أن امتحانات نهاية العام الدراسي ستكون ورقية، وأن الوزارة لم تقم باسترجاع التابلت من الطلاب بعد نهاية المرحلة الثانوية.

الأسبوع الثاني في الدراسة يسير بشكل منضبط

وفي سياق آخر، أعلن شادي عبدالله زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع المدارس الثانوية ستقوم بتوزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي، مشيرا إلى أن الأسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد يسير بشكل منضبط دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير الدراسة، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.