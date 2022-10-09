التعليم: توزيع وجبات التغذية المدرسية على تلاميذ مدارس القاهرة اليوم

تبدأ جميع مدارس القاهرة، اليوم، توزيع وجبات التغذية المدرسية على تلاميذ رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، تزامنًا مع بداية الأسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد 2023، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في المدارس، دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير الدراسة.

فحص وجبات التغذية المدرسية قبل توزيعها

أكّد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنَّ وجبات التغذية المدرسية بمدارس القاهرة تخضع للفحص الظاهري بموجب محضر فحص يومي قبل توزيعها على التلاميذ، مشيرًا إلى أنَّه عند وجود مظاهر لعلامات التلف يتمّ استبعاد المشكوك فيه، وذلك بموجب محضر إثبات حالة من قبل لجنة التغذية، حفاظًا على سلامة التلاميذ، مشددًا على انتظام العام الدراسي الجديد بكل المدارس للأسبوع الثاني.

إجراءات مشددة ضد كورونا بأماكن استلام الوجبات

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنَ مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة شكلت غرفة عمليات، لمتابعة سير العام الدراسي الجديد 2023، في المدارس، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الدراسة، مشيرًا إلى أنَّ هناك تعليمات مشددة بضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة كورونا بأماكن استلام وتوزيع وجبات التغذية المدرسية، علاوة على الحفاظ على سلامة الأصناف المستلمة لحين توزيعها على التلاميذ، والتأكد من نظافة وسيلة نقل الوجبات من جهة التوريد لجميع المدارس.

انضباط العام الدراسي الجديد

وفي سياق آخر، أوضح شادي عبدالله زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ العام الدراسي الجديد 2023، يسير بصورة منضبطة داخل جميع المدارس على مستوى الجمهورية، تزامنًا مع بداية الأسبوع الثاني من الدراسة.

ولفت إلى أنَّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير الدراسة لحظة بلحظة، للتأكّد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سيرها، منوهًا إلى أنَّ جميع المدارس معقمة تماما ضد كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.