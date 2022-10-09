حي بولاق يستقبل أوراق 730 أسرة راغبة في العودة لمثلث ماسبيرو (صور)

يواصل حي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، تلقي طلبات وأوراق سكان مثلث ماسبيرو، ممن لهم حق العودة للمنطقة بعد تطويرها، وذلك حتى 15 أكتوبر الجاري.

وبحسب بيان صادر عن الحي، تقدمت حتى الآن أكثر من 730 من إجمالي 900 أسرة لهم حق العودة لمثلث ماسبيرو واستلام وحدات، حيث سيتم إجراء قرعة علنية لهم في 25 أكتوبر الجاري، لتحديد رقم الوحدات السكنية بكل طابق لكل أسرة بكل شفافية دون تدخل بشري.

فتح باب التقديم لمثلث ماسبيرو

وأكدت أمل فوزي، رئيس حي بولاق أبو العلا، أن باب التقديم مفتوح لكل الأسر الراغبة فى العودة لمثلث ماسبيرو من 25 سبتمبر الماضي، حيث يتسلم الحي من المواطنين الأوراق الخاصة بإجراء قرعة علنية على الوحدات السكنية المخصصة للإسكان البديل لسكان مثلث ماسبيرو، مشيرة إلى أن هناك تيسيرات في الإجراءات.

وأشارت إلى وجود إقبال من سكان منطقة مثلث ماسبيرو المتعاقدين على السكن في الموقع بعد تطويره إلى مقر الحي، تمهيدا للبدء في إجراءات القرعة والتعاقد لتخصيص الوحدات السكنية.

الاستعداد للقرعة العلنية

وأوضح حي بولاق أبو العلا، أن هناك أوراق المطلوبة من سكان مثلث ماسبيرو للدخول في القرعة العلنية، لتحديد الوحدات تمهيدا لاستلامها بعد انتهاء أعمال التطوير وجاهزية الابراج السكنية للتسكين على المفتاح، بعد 4 سنوات من التطوير.

وذكر أن من أبرز الأوراق المطلوبة صورة الاتفاق بين المواطن والمحافظة بالحصول على سكن بديل فى منطقة المثلث، وصورة بطاقة الرقم القومي، وإقرار من محافظة القاهرة بتوقيع المواطن بتحويل مبلغ الإيجار السكني على حساب هيئة المجتمعات العمرانية، وسداد مبلغ 1500 جنيه فرق قيمة العدادات كمقدم من قيمة الايجار المستحق للمواطن في حساب بنكي داخل فرعي بنك الإسكان والتعمير في المهندسين والزمالك، وذلك مقابل ثمن عدادات وتوصيل المرافق في موعد أقصاه 15 أكتوبر الجاري.

وتابع حى بولاق، أنه بعد استيفاء كل المستندات من المواطنين ستُجرى قرعة علنية في موقع مشروع مثلث ماسبيرو بين الأهالي المتقدمين في موعد أقصاه 25 أكتوبر، ويتم إصدار خطابات إلى شركات المرافق لتغيير العدادات من مياه وكهرباء باسم المواطن حسب القرعة المعلنة، كما يتم تحرير العقود على ان يتم تسليم المواطن الوحدة السكنية بعد تغيير العدادات.