أسبوع القاهرة الخامس للمياه يناقش قضايا التكيف مع المناخ وتحقيق المرونة

تعقد في القاهرة فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري، الذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري، وجامعة الدول العربية، والمجلس العالمي للمياه، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومن المقرر أن يشارك في فعاليات المؤتمر مجموعة كبيرة من خبراء المياه وممثلي المنظمات الدولية والمحلية، تحت شعار «المياه في قلب العمل المناخي»، بهدف مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه.

وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية، أهمية المؤتمر في بلورة السياسات والإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة ندرة المياه في المناطق التي تتعرض للجفاف، وخصوصاً إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكداً على الأثر الكبير لتغير المناخ على زيادة حدة الأزمة في المناطق الجافة وأحواض الأنهار والمناطق ذات الكثافات البشرية التي تعتمد على أنشطة الزراعة والرعي، مما يعرقل تحقيق الهدف السادس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهو توفير المياه النظيفة والصرف الصحي.

دمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي

وأشار وزير الموارد المائية، إلى أهمية أسبوع القاهرة الخامس للمياه، الذي يأتي قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للمياه الذي سيعقد في نيويورك في مارس 2023، منوهاً إلى أهمية المبادرة التي أعلنتها رئاسة مؤتمر المناخ الـ27، حول العمل من أجل التكيف مع المياه، ومبادرة المرونة، لتحقيق الارتباط بين المياه والمناخ، موضحاً أن فعاليات الأسبوع تهدف إلى دمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية، وباستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وتشمل الفعاليات، حوارات السياسات في البلدان التي تعاني من ندرة المياه، وبناء القدرة على الصمود داخل المناطق الطبيعية التي تعاني من ندرة المياه، وتخزين مياه الأمطار للتعامل مع الجفاف، وترويض الفيضانات من أجل الزراعة الذكية مناخياً، والتفكير في الحلول العملية والتكنولوجية على المستوى الوطني، ووضع حلول مستدامة لاستخدام المياه، والاعتماد على المرونة في إدارة المياه والزراعة، والابتكار في إعادة الاستخدام وإعادة التدوير والتخزين، والمحاسبة الرشيدة للمياه، والتطبيقات الرقمية لتحسين إدارة الموارد المائية، وتحسين إنتاجية المياه في ظل تغير المناخ.

أهداف التنمية المستدامة بمناطق الندرة المائية

وتتضمن فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، العديد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية وورش العمل، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس، وعقد العديد من المسابقات، كما سيتم عقد الجولة الأخيرة من الحوار السياسي حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمناطق الندرة المائية، والتي تهدف للخروج بمقترحات لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً في القارة الأفريقية، تمهيداً لمؤتمر مراجعة منتصف المدة لعقد المياه الذي تنظمه الأمم المتحدة في مارس 2023.

كما سيجر عقد جلسة مفتوحه للتعريف بمحاور المبادرة الرئاسية حول التكيف في قطاع المياه، والتي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ القادم، بالإضافة إلى عرض ترتيبات «يوم في المياه»، بالإضافة إلى عقد اجتماع اللجنة التوجيهية الخاصة بجناح المياه، لاستعراض الأنشطة المقترحة بالجناح، وأسماء المتحدثين، بمشاركة ممثلين عن هولندا وطاجكستان وألمانيا وبريطانيا ومنظمة الفاو ومعهد استكهولم الدولي للمياه.

المنتدى الثاني للاستثمار في مجال المياه

كما تشهد فعاليات الأسبوع عقد الاجتماع الرابع للجنة المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة، التابعة لجامعة الدول العربية، لمتابعة التقدم في قرارات المجلس الوزاري المشترك للمياه والزراعة الثاني، الذي تم عقده في يناير 2022، ومن المقرر أيضاً عقد المنتدى الثاني للاستثمار في مجال المياه، بين البنك الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والذى يهدف إلى دعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن المائي في قارة أفريقيا، من خلال توفير منصة سنوية لمناقشة كيفية تحسين سياسات الاستثمار في المياه في البلدان الأفريقية، كما سيتم عقد مؤتمر رفيع المستوي حول تعزيز سياسات تمويل المياه والاستثمار لمواجهة الطوارئ المناخية في منطقة المتوسط، والذي ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وتلقت اللجنة المنظمة لأسبوع القاهرة الخامس للمياه 131 بحثاً من الجامعات والمراكز البحثية المصرية، لعرضها في 5 جلسات فنية متخصصة، في محاور الامن المائي والتغيرات المناخية، وحماية الدلتاوات، والتكيف في مجال المياه في ظل التغيرات المناخية، والمياه والتغيرات المناخية والتعاون المستقبلي، والاستعداد وإدارة الكوارث المتعلقة بالمياه والمناخ، وتضم اللجنة العلمية المشكلة لتقييم هذه الأبحاث، متخصصين من المراكز البحثية والجامعات الوطنية، وممثلين عن المنظمات والجامعات الدولية.

عرض آخر التقنيات والعلوم في مجال المياه

وفي إطار اهتمام الوزارة بتعزيز الدور العلمي والاستفادة من التطور التكنولوجي السريع، وتطويعه في خدمة أعمال الوزارة، سوف يتم عقد عدد 3 جلسات عامة، لعرض آخر التقنيات والعلوم في مجال المياه، وفي ضوء الاهتمام بالشباب والعمل على تعزيز التواصل بين الشباب الأفارقة، سيتم عقد المنتدى الخامس للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه، تحت شعار «الإدارة الذكية لمياه الري للتخفيف من آثار تغير المناخ»، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.

وأوضح وزير الموارد المائية أنه سيتم عقد 4 مسابقات خلال الأسبوع، تتضمن مسابقة أفضل الممارسات الزراعية، بعنوان «حافظ عليها تلاقيها»، والتي يشارك فيها عدد 375 متسابقاً، حيث تم اختيار أفضل 10 تجارب منها، ومسابقة «أطروحة الثلاث دقائق»، التي تقدم لها عدد 23 من طلبة الماجستير والدكتوراه من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات المصرية، ومسابقة «شباب المبتكرين في مجال المياه»، التى تقام لطلبة مدارس المتفوقين (STEM)، وتقدم لها ما يزيد على 250 طالباً، بـ72 مشروعاً بحثياً، في مجالات ترشيد وتنقية المياه والطاقة المتجددة واستخداماتها في مجال المياه، ومسابقة «أفضل مشروع تخرج»، التي تقدم لها 23 مشروعاً من مختلف الجامعات.

كما سيتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة أسبوع القاهرة الخامس للمياه، الذي سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة في قطاع المياه، لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة متعلقة بالمياه، مثل التحلية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.

وفي ضوء تبادل الخبرات في مجال مشروعات التكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية، سوف يتم تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشاركين في الأسبوع إلى مشروعات حماية الشواطئ، ومشروعات استخدام الطاقة الشمسية في الري والمركز القومى لبحوث المياه.