بولندا تقترح على الولايات المتحدة إنشاء مخزنًا للسلاح النووي على أراضيها

قال الرئيس البولندي، أندريه دودا، إنه ناقش سبل تخزين الأسلحة النووية الأمريكية في وطنه، وذلك للحد من خطورة الأسلحة النووية التي تمتلكها روسيا، وخصوصا بعد تهديد الأخيرة باستخدام منظومة الردع النووي حال التعدي على الأراضي الروسية من قبل أي عدو خارجي، وفقا لما أوردته صحيفة «إكسبريس» البريطانية.

فرصة محتملة لتقاسم النووي

وقال الرئيس البولندي لصحيفة «غازيتا بولسكا» الوطنية إن إدارته تحدثت مع القادة الأمريكيين حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس مثل هذا الاحتمال، مضيفا أن القضية مازالت مفتوحة، حيث أشار إلى أن هناك فرصة محتملة لتقاسم النووي بين البلدين.

بيلاروسيا تهدد بنشر 100 ألف جندي في كييف

وتتحدى بولندا بيلاروسيا، التي هددت مؤخرًا بنشر 100 ألف جندي من قواتها في أوكرانيا إذا لم تسحب كييف القوات من الأراضي الروسية الجديدة التي ضمها بوتين في استفتاءات وصفها بـ «الزائفة» الأسبوع الماضي.

يذكر أن الولايات المتحدة تمتلك حاليًا مواقع نووية في خمس دول أوروبية بفضل اتفاقيات الناتو، وهذه الدول هي بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا، وقد تتوسع هذه القائمة قريبًا لتشمل دولة تشترك في حدود مع حلفاء روسيا.