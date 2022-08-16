واشنطن: ليس لدينا دليل قاطع على مستويات غير طبيعية من الإشعاع في «زابوروجيا»

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن ليس لدى بلادها دليلا حتى الآن على مستويات غير طبيعية من الإشعاع في محطة «زابوروجيا» للطاقة النووية، مضيفة أن الأعمال العسكرية الروسية حولها هي ذروة اللامسؤولية.

واشنطن: قلقون إزاء الأعمال العدائية حول المنشآت النووية

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، إن «واشنطن» تواصل مراقبة الوضع حول محطة «زابوروجيا» للطاقة النووية، مضيفا خلال مؤتمر صحفي، إن «واشنطن»، لا تزال تشعر بالقلق إزاء الأعمال العدائية الجارية في وحول المنشآت النووية المدنية في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأضاف برايس، أن بلاده تراقب عن كثب تشغيل المحطة والوضع حول هذه المنشأة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، وحث المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، موسكو على تسليم محطة «زابوروجيا» للطاقة النووية، لأوكرانيا. وفي وقت سابق، أعلنت موسكو، استعداد «كييف» لاستفزازات واسعة النطاق في منطقة محطة «زابوروجيا» للطاقة النووية.

«موسكو»: زيارة وفد الطاقة الذرية لـ «زابوريجيا» عبر كييف بالغ الخطورة

وأمس الاثنين، ناقش وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، هاتفيا مع الأمين العام لمنظمة«الأمم المتحدة»، أنطونيو جوتيريش، أمن محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، وشروط التشغيل الآمن للمحطة، وكان مصدر دبلوماسي روسي، أشار في وقت سابق، إلى أن زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة «زابوريجيا» النووية عبر كييف أمر بالغ الخطورة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن العالم سيخسر أمام «الإرهاب» ويرضخ للابتزاز النووي ما لم يتخذ إجراء لمنع وقوع حادث في محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية. وأعلن زيلينسكي، تشكيل مجلس استشاري لتنسيق جميع الإجراءات والمشاريع في اتجاه إنهاء «احتلال» شبه جزيرة القرم

ليتوانيا: الكثير من الدول الأوروبية تنظر بقلق إلى الشتاء المقبل

بدوره، أشارت ليتوانيا، إلى تراجع شهية الدول الأوروبية في ما يخص توسيع العقوبات ضد «موسكو»، وأوضح وزير الخارجية الليتواني، جابرييليوس لاندسبرجيس، في تصريح لإذاعة صوت المانيا «دويتشه فيله»، أن الكثير من الدول الأوروبية تنظر بقلق إلى الشتاء القادم.

بدوره، دعت الكاتب نيكولاس بلوم في مقال بصحيفة «دير شبيجل» الألمانية، برلين إلى تشغيل مشروع «السيل الشمالي 2» لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر «بحر البلطيق»، مضيفا أن وقف تشغيل المشروع لم يفض إلى تسريع التوقف التام عن استيراد غاز موسكو، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأعرب بلوم، عن ثقته في أن إطلاق مشروع «السيل الشمالي 2»، سيؤدي إلى تقليل الضغط الاجتماعي بين الألمان، كما سيقضي على اعتماد «برلين» على خط أنابيب واحد.