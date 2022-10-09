ضبط 50 كيلو حشيش و16 ألف قرص مخدر مع شخص بالإسكندرية: قيمتها 3 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 50 كيلوجراما من مخدر الحشيش و16 ألف قرص مخدر بحوزة أحد الأشخاص بالإسكندرية بقصد الإتجار، وتمكّن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية من القبض عليه.

50 كيلوجرام حشيش و16 ألف قرص مخدر

عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص و له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الإسكندرية حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزته 50 كيلوجراما لمخدر الحشيش و16 ألف قرص مخدر ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة.

المتهم يعترف بحيازته المخدرات

وعقب ضبط رجال الشرطة المتهم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.