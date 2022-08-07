ضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة في مطار الغردقة الدولي

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر موسى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام القانون.

قال رئيس الإدارة المركزية قدرى هابيل، إنه في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من فيينا على رحلة طائرة الخطوط الجوية النمساوية اشتبه حسن فتحي مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب مصري الجنسية قادم من النمسا.

وتابع «هابيل» في البيان الصحفي الصادر عنه اليوم، أنه تم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شنودة عبد اللطيف مأمور الفحص ومحمد صبحي رئيس القسم وتم تأكيد الاشتباه.

تفتيش أمتعة الراكب

وبالعرض على محمد سيد مراد نائب مدير الجمرك قام بتكليف علاء قرني مأمور الجمرك تحت إشراف محمد رسلان مدير الحركة بتفتيش أمتعة الراكب بحضور هاني حافظ من الأمن الجمركي وأحمد عسكر بمكافحة التهرب الجمركي ومحمود خميس فتبين وجود 15 شريط ترامادول وليركا بين طيات الملابس بإجمالي 180 قرصًا 200 مليجرام مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائب الراكب.

اتخاذ الإجراءات القانونية

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 15 لسنة 2022، وتحريز المضبوطات بعد العرض على الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.