بدء فعاليات المؤتمر الدولي لوحدة التعليم الطبي بكلية طب البنات بالأزهر

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الأول لكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة؛ لمناقشة آليات التميز في تقديم الرعاية الصحية، والذي يقام برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق.

مناقشة آليات التميز في تقديم الرعاية الصحية

ويقام المؤتمر الدولي السنوي الأول لكلية طب البنات جامعة الأزهر تحت عنوان: «التعليم الطبي نحو التمييز في تقديم الرعاية الصحية» وتدور محاوره حول: الكفاءات السريرية للتدريب الطبي في مرحلة الامتياز وكيفية التطبيق، والاتجاه المستقبلي للتعليم الطبي في ظل التغيرات العالمية، والتحديات والدروس المستفادة من تطبيق طرق التدريس والتقييم في البرنامج التكاملي، إضافة لمناقشة طلبات وتوقعات الطالبات.

ويشارك في فعاليات المؤتمر الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق.

وبحضور الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق، ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ المصري، والدكتورة راجية طه نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم الأزهري، والدكتورة هناء العبيسي عميدة كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، ورؤساء شرف المؤتمر الدكتورة نيرة مفتاح عميدة الكلية الأسبق، والدكتور هشام فرهود عميد الكلية السابق، والدكتورة سوسن عبد الصبور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان الشال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من عمداء الكليات بجامعة الأزهر المؤتمر.

وتنظم وحدة التعليم الطبي بكلية طب البنات جامعة الأزهر المؤتمر الدولي السنوي الأول يومي الأحد والإثنين 9 و10 أكتوبر.