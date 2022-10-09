بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الدولي بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة على الطريق الدولي الساحلي بالكليو 7 اتجاه العلمين، ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدولي الساحلي بالكليو 7 اتجاه العلمين، ما أدى لإصابة 5 أشخاص ونقلوا جميعا إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية.

أسماء المصابين في الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة ناصر عيسى أحمد، 22 سنة، مقيم غرب النوبارية، بكدمات متفرقة من الجسم، وحمدان توفيق أحمد، 27 سنة، مقيم سوهاج، ومصاب باشتباه نزيف بالبطن، وإسلام عيسى أحمد، 17 سنة، مقيم غرب النوبارية، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ويوسف عزيز زيدان، 17 سنة، مقيم غرب النوبارية، مصاب بنزيف في المخ وجرح قطعي بالوجه، ومحمد عيد صلاح، 20 سنة، مقيم غرب النوبارية، مصاب «استرواح هوائي» وكدمات نزيفية.

ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.