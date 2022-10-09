من هي الفنانة وفاء قمر؟.. بعد إعلان انفصالها عن زوجها هيثم محمد

تصدرت الفنانة وفاء قمر محركات البحث عبر الإنترنت خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما أعلنت خبر انفصالها رسميًا عن زوجها الفنان هيثم محمد، بعد زواج استمر 5 سنوات، إذ كتبت في تدوينة عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»، منشورًا قالت فيه: «كل شيء نصيب.. الحمد لله على كل حال»، وتوالت التعليقات لتنمنى لها التوفيق في حياتها المقبلة.

وكانت احتفلت الفنانة وفاء قمر بزفافها على الفنان هيثم محمد في أبريل عام 2017، بحضور عدد كبير من الأصدقاء والمقربين في الوسط الفني، بينما لم يعلق «هيثم» على خبر الانفصال عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

«سلسال الدم 5».. آخر أعمال الفنانة وفاء قمر الدرامية

غابت الفنانة وفاء قمر عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، إذ قدمت آخر أعمالها في الجزء الخامس من مسلسل «سلسال الدم» عام 2018، أمام الفنانة عبلة كامل، إذ جسدت شخصية «آمال» ضمن الأحداث، وذلك خلال مسيرة تمثيلية بدأتها في 2008 وشاركت خلالها في حوالي 30 عملا ما بين الدراما التلفزيونية والسينمائية.

من هي الفنانة وفاء قمر؟

بدأت الفنانة وفاء قمر مسيرتها الفنية بتقديم أدوار محدودة في عدد من الأعمال منها مسلسل «طيارة ورق»، وفيلم «إحنا اتفابلنا قبل كده»، و«بدون رقابة»، و«مقلب حرامية»، و«حكايات وبنعيشها: كابتن عفت» و«موعد مع الوحوش»، ولكن تعرف الجمهور عليها بشكل أكبر بعد تجسيد شخصية «بيري» في مسلسل «أزمة سكر» بطولة الفنان أحمد عيد، في سباق الدراما الرمضانية 2010.

كما استطاعت «قمر» تجسيد شخصية الفنانة الراحلة كاميليا ضمن أحداث مسلسل «كاريوكا» بطولة وفاء عامر، وتوالت بعد ذلك الأعمال التي قدمتها من بينها مسلسلات: «ابن حلال»، و«آدم وجميلة»، وسلسلة «سلسال الدم»، و«الكبريت الأحمر»، و«شهادة ميلاد»، و«لمعي القط» و«بين عالمين».