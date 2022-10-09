العثور على جثة طفل بعد 8 أيام من غرقه في مصرف مشتول السوق بالشرقية

عثر أهالي قرية غيتة التابعة لمركز بلبيس بالشرقية على جثمان طفل مشتول السوق الذي غرق في مياه مصرف قبل 8 أيام، إثر انقلاب «تروسيكل» داخل المصرف بدائرة المركز.

انقلاب تروسيكل داخل مصرف.. وغرق رضيع

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة مشتول السوق بلاغا من الأهالي بانقلاب تروسيكل يستقله عدد من الأشخاص داخل مصرف بدائرة المركز، وانتقلت قوة من الشرطة والإنقاذ النهري لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

العثور على جثمان الطفل الغريق

وتبين غرق طفل يدعى «ممدوح علي صبحي عامر»، عام ونصف، حيث جرفته المياه إلى مسافة بعيدة، واستمرت عملية البحث عن جثمانه 7 أيام متواصلة حتى عثر أهالي قرية غيتة والتي تبعد عن مكان الحادث نحو 30 كيلو مترا على جثمان الطفل.

التصريح بدفن الجثة وتسليمها لذويها

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه، فيما قام الأهالي بتشييع الجثمان ودفنه بمقابر أسرته.

تعود تفاصيل الواقعة لانقلاب «تروسيكل» داخل مصرف، ما تسبب في غرق الطفل الرضيع «ممدوح علي صبحي عامر»، عمره عام ونصف، واستمرت أعمال البحث عنه لـ8 أيام، حتى تم العثور عليه اليوم.