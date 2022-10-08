طقس بارد مع توقعات بسقوط أمطار.. متى نرتدي الملابس الشتوية؟

سادت أجواء باردة في معظم الأنحاء خلال الساعات السابقة وسط تحذيرات من خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تطورات مفاجئة في حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، إذ تسود أجواء شتوية على بعض المناطق مع توافر فرص سقوط الأمطار على فترات متقطعة.

وتحدثت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة الحالية، وأجابت عن تساؤل بعض المواطنين عن موعد ارتداء الملابس الشتوية، مضيفة أنَّ الوقت مازال باكرًا على ارتداء الملابس الشتوية، إذ يبدأ الشتاء في نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وشددت عضو المركز الإعلامي للأرصاد، على ضرورة غلق مكيفات الهواء والمراوح خاصة في فترات الليل، إلى جانب إحكام غلق النوافذ وارتداء الملابس الخريفية وذلك منعًا للإصابة بـ نزلات البرد الشديدة، تزامنًا مع تقلبات الطقس خلال فصل الخريف الذي يميل إلى البرودة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 8 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 33 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 9 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 10 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 29 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23