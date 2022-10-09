مصرع شخص مجهول الهوية أسفل عجلات قطار في قرية القرنشاوي بالبحيرة

لقي شخص مصرعه أثناء عبوره مزلقان القطار أمام قرية القرنشاوي التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار بمصرع شخص مجهول الهوية

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد مصرع شخص أثناء عبوره مزلقان القطار بقرية القرنشاوي، وتحرر محضر بالواقعة، وحفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى.

الأجهزة الأمنية تنتقل إلى مكان الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين أن جثة لشخص مجهول الهوية، ونقلت إلى ثلاجة حفظ الموتى وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

إصابة 5 أشخاص في حادث

وفي واقعة أخرى، شهد الطريق الدولي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمال، ما أدى لإصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات، ونقلوا جميعا إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.