عرض حياة المواطنين للخطر.. ضبط سائق سيارة نقل تحمل «عربيات خردة»

كشف الأجهزة الأمنية في البحيرة، اليوم الأحد، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمناً سير قائد إحدى سيارات النقل بنطاق مديرية أمن المحافظة، محمل عليها عدد من «السيارات الخردة» والسير بها دون وسائل تأمين معرضاً حياة المواطنين للخطر.

ضبط المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد قائد السيارة النقل، وتبين بالفحص أنه مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بقيادته السيارة على النحو الوارد بمقطع الفيديو.

تحميل المتهم 8 سيارات خردة

وأضاف المتهم أنه قام بتحميل عدد 8 سيارات خردة لصالح أحد التجار، كما أرشد عن السيارة النقل بمحل إقامته.

تحرير محضر بالواقعة

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

ضبط السائق المتهور على طريق السويس

يذكر أن شهدت محافظة السويس، قيام أحد السائقين بتعريض حياة المواطنين للخطر على طريق السويس، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على قائد سيارة بطريق السويس العام بعدما عرض حياة المواطنين للخطر وقيادته السيارة بشكل متهور، إضافة إلى اعتراضه طريق السيارات مما تسبب في إحداث تلفيات بإحدى السيارات.

وضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وكحوليات، وجرى رصد عدة مقاطع مصورة للواقعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.